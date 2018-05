Balingen OB ehrt Schüler für Wettbewerbserfolge

Beim Regionalwettbewerb von "Jugend musiziert" wurden in diesem Jahr 30 Schüler der Jugendmusikschule Balingen mit Preisen ausgezeichnet. Fünf von ihnen, nämlich Richard Benkwitz, Eleni Bouikidou, Henri Eppler, Nicole Martin und Claudius Triebener, errangen auch Preise im Landeswettbewerb. Claudius Triebener erreichte sogar einen ersten Preis, verbunden mit der Weiterleitung zum Bundeswettbewerb.

Besonders zahlreich vertreten waren 2018 die Preisträger von "Jugend trainiert für Olympia": Mit 137 Ehrungen stellten die Sportler bei der Schülerehrung wieder die größte Gruppe dar.

In den Bereichen Fechten, Leichtathletik, Volleyball, Handball und Geräteturnen zeigten die Schüler wie gewohnt sehr gute Leistungen. Neu dabei in diesem Jahr war der Bereich Judo, in dem zwei Schülerinnen und ein Schüler geehrt wurden.