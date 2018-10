Balingen Nur der Sonnenschein fehlt

Vom Skilift in Missen-Wiederhofen aus machte sich die Gruppe zur rund 13 Kilometer langen Tour auf. Bei herbstlichem Wetter begann der Anstieg. Er führte über 400 Höhenmeter vorbei an der Obere Eibele Alpe und über die Hirnbein-Alpe hinauf zur Salmaser Höhe. Dort war auf 1254 Metern der höchste Punkt der Wanderung erreicht. Der Ausblick auf die Nagelfluhkette und den Alpsee wurde durch Nieselregen getrübt.

Nach einer kurzen Vesperrast ging es bei leichtem Regen weiter am Kamm entlang auf die Thaler Höhe und weiter bis zur Pfarralpe. Dort war an diesem Tag ein Mountainbike-Rennen und dementsprechend reger Betrieb. Nur mit Glück war ein trockenes Plätzchen in der Alpe zu ergattern.

Nach der Einkehr marschierte die Gruppe bei nachlassendem Regen bergab zum Ausgangspunkt. Zum Abschluss kehrte sie in Hüttenreute im Landgasthaus Hirsch ein, wo in geselliger Runde die Köstlichkeiten genossen wurden. Damit ging ein schöner Tag zu Ende, der nur Sonnenschein vermissen ließ.