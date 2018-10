Balingen Noch ein Optiker? Lieber Lebensmittel!

Doch das ist derzeit nicht die einzige Neuerung in der Balinger Geschäftswelt. Die Drogeriemarktkette Rossmann öffnet am 10. November ihre neue Filiale am Hinteren Kirchplatz. Dafür wird die bisherige in der Friedrichstraße geschlossen. Auch im CityCenter gab es eine Veränderung: Seit vergangenen Samstag ist dort der Rewe-Markt geschlossen. Viel Platz für Neues also. Doch was fehlt den Balingern in der Innenstadt eigentlich? Die Antwort: Die meisten vermissen einen Lebensmittelmarkt, so der Tenor unserer Videoumfrage.