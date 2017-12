Der Nikolaus ist in dieser Woche beim Café Asyl im katholischen Gemeindehaus Heilig Geist in Balingen zu Gast gewesen. Kinder aus unterschiedlichen Nationen und unterschiedlicher Religionen warteten voller Spannung auf ihn. Sie wollten nicht zuletzt wissen, ob es auch Geschenke aus dem Sack gibt, doch zuvor sangen sie ein Lied für den Nikolaus, der ihnen dann noch seine Geschichte erzählte. Voller Freude durfte danach jedes Kind ein kleines Geschenk mitnehmen. Knecht Ruprecht musste seine Rute nicht zum Einsatz bringen. Mit viel Spaß, Kaffee und Kuchen wurde so dieser Nachmittag zu einem besonderen Erlebnis. Foto: Fechner