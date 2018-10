Balingen Niedrige Wasserpegel werden zum Problem

Zollernalbkreis. Das Sonnen-Soll ist fast voll, und die Regenbilanz entsprechend desaströs: Noch keine zehn Liter sind im Durchschnitt pro Quadratmeter gefallen. Die Bäume sind durch die anhaltende Trockenheit unter Stress und werfen die Blätter vorzeitig ab, um die Verdunstung zu vermindern. Es ist ein Selbstschutz und kein langfristiges Problem. Anders bei jungen Bäumen, die zum Teil verdorren.

Wie sieht es mit den Wasserlebewesen aus? Die Fische und die anderen Wasserlebewesen sind nach Angaben des Umweltamts grundsätzlich an schwankende Wasserstände angepasst und ziehen sich mit sinkendem Wasserstand in tiefere Zonen beziehungsweise in den Unterlauf der Gewässer zurück.

"Problematisch wird es, wenn sich die Fische in Bereiche zurückziehen, die durch den fallenden Wasserstand vom restlichen Gewässer abgetrennt werden", teilt die Behörde mit. "Bei weiterem Austrocknen können die Fische aus diesen Gumpen nicht mehr flüchten, sodass die Gefahr des Erstickens droht." Für die Fischereipächter bestehe übrigens im Rahmen des Fischereirechts eine Hegepflicht für den Fischbesatz in den betreffenden Gewässern.