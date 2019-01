Balingen Neun-Millionen-Projekt ist jetzt fertig

Das Ergebnis kann sich sehen lassen. Auf 440 Quadratmeter Fläche ist das AOK-Gesundheitszentrum untergebracht – alles unter einem Dach, von Bewegungs- und Entspannungskursen, Koch- und Rückenstudio bis hin zu Räumen für Beratungsgespräche. Am Samstag, 12. Januar, stellt sich das Gesundheitszentrum von 12 bis 16 Uhr bei einem Tag der offenen Tür vor. Wie AOK-Geschäftsführer Klaus Knoll betont, ist es "ein klares Zeichen, dass wir vor Ort in die Gesundheit unserer Versicherten investieren". Gezielt entspannen, bewusst ernähren oder an speziellen Geräten den Rücken stärken, Functional Fitness oder das AOK-HüftKnieProgramm – für jeden sei das Richtige dabei. Im AOK-KochStudio wird gekocht und gegessen, was gesund ist und schmeckt. Individuelle Ernährungsberatungen werden angeboten. Das neue AOK-RückenStudio erstreckt sich auf über 130 Quadratmeter und ist die größte Trainingsfläche im neuen Gesundheitszentrum. An speziell entwickelten Geräten werden Rumpf-, Nacken- und Halsmuskulatur trainiert, Muskeln aufgebaut und der Rücken längerfristig gestärkt. "Für AOK-Versicherte sind die Angebote kostenfrei", betont Knoll.