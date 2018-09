Balingen Neues Zuhause für Stockenhauser Feuerwehr

Notwendig wird der Neubau, weil die bestehende Fahrzeuggarage im ehemaligen Rathaus für die künftigen Anforderungen – insbesondere für das für 2020 bestellte neue Tragkraftspritzenfahrzeug (TSF) – deutlich zu klein ist. Erweitern kann man die Garage auch nicht, weil das frühere Rathausgebäude unter Denkmalschutz steht. "Der Bau einer neuen Fahrzeughalle ist unumgänglich", schreibt Hochbauamtsleiter Frieder Theurer in der Vorlage, anhand derer zunächst der Technische Ausschuss kommende Woche und der Gemeinderat am 25. September über das Vorhaben entscheidet.

Angezeigt ist der Neubau indes nicht allein wegen des Fahrzeugs, das nicht mehr in die Garage passt: Bei Begehungen der Feuerwehrräume im ehemaligen Rathaus sei deutlich geworden, so Theurer, dass auch die Umkleide-, Sanitär-, Aufenthalts- und Einsatzräume der Stockenhausener Wehr sanierungsbedürftig seien und den Ansprüchen in Sachen Sicherheit, Hygiene und Geschlechtertrennung nicht mehr genügen. In dem Neubau ist nicht nur Platz für größere Fahrzeuge, sondern auch für 15 Feuerwehrmänner und fünf Frauen.

Geprüft hat die Stadtverwaltung mehrere Varianten: Den Neubau der Fahrzeughalle samt Sozialräumen einerseits; andererseits den Umbau der Sozial- und Einsatzräume im früheren Rathaus und den Neubau einer Fahrzeughalle. Der "große Neubau" ist nach den bisherigen Berechnungen unwesentlich teurer; die Stadt Balingen muss abzüglich von Zuschüssen nur 5000 Euro mehr bezahlen – von den Gesamtkosten in Höhe von 345.000 Euro voraussichtlich rund 285.000 Euro. Der Vorteil des Neubaus: Weil alles unter einem Dach ist, sind optimale Abläufe im Einsatzfall sichergestellt.