Balingen Neues Jugendhaus: Entwurf im Sommer

Balingen - Ohne Diskusion und einstimmig hat der Balinger Gemeinderat am Dienstagabend den Bebauungsplan für das Gelände an der Hindenburgstraße aufs Gleis gesetzt, wo das künftige Jugendhaus gebaut werden soll. In den kommenden Monaten werden damit nun die Bauvorschriften für das Projekt erarbeitet sowie die Nutzungen festgesetzt.