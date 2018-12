Balingen Neues Haushalts-Zeitalter beginnt

Im Falle der Aufwendungen im Ergebnishaushalt – diese werden laut Plan knapp 90 Millionen Euro umfassen – sei laut Schäfer davon auszugehen, dass die Personalkosten einen großen Teil davon einnehmen und gegenüber 2018 wohl um rund eine Million Euro steigen. Schäfer begründet den Anstieg mit Lohnerhöhungen und zusätzlichen Stellen, die noch zu beraten und zu beschließen seien.

Für den Ergebnishaushalt zieht Schäfer das Fazit, dass ein positives Saldo von 5,3 Millionen Euro erzielt werde. "Der Haushaltsplan entspricht somit den gesetzlichen Bestimmungen. Der Ressourcenverbrauch ist damit voll erwirtschaftet."

Im Zusammenhang mit den Aufwendungen – Investitionen – im Finanzhaushalt listete Schäfer unter anderem rund 1,8 Millionen Euro für die Feuerwehr sowie rund 3,8 Millionen Euro für Sanierungen an der Längenfeldschule, an der Realschule Balingen und an der Sichelschule auf. Für einen weiteren Sanierungsabschnitt am Gymnasium seien 200 000 Euro an Planungskosten und eine Verpflichtungsermächtigung von drei Millionen Euro eingestellt.

Weiter gehe es zudem mit der Ortskernsanierung in Zillhausen und der Innenstadtentwicklung. Erschließung von Gewerbe- und Baugebieten und die Sanierung der Beet­hovenstraße West in Frommern seien weitere Vorhaben. Für deren Finanzierung würden unter anderem 4,3 Millionen liquide Mittel – früher Rücklagen – eingesetzt und Kredite in Höhe von 6,8 Millionen Euro, was einer Netto-Neuverschuldung von 4,8 Millionen Euro entspreche – wobei Bürgermeister Schäfer betonte, "dass die tatsächlichen Kreditaufnahmen deutlich unter den geplanten Kreditermächtigungen liegen".