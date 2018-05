Balingen Neues Gewerbegebiet

Überplant werden soll eine rund 7700 Quadratmeter großen Fläche, die sowohl an das bestehende Firmenareal als auch an die Straße "Hinter Stocken" angrenzt und bis zur B 463 reicht. Auch das Firmengelände soll in den Bebauungsplan aufgenommen werden. Ziel ist es, das Gewerbegebiet Auf Stocken in nördlicher Richtung zu erweitern.

Nach Ansicht der Verwaltung könne durch diese Maßnahme der bestehende Gewerbestandort langfristig gesichert werden. Entstehen könnten ein privater und bis zu zwei städtische Gewerbebauplätze.