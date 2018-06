Balingen Neues Café für den Hinteren Kirchplatz

Seit seinem Entschluss, Gastronom zu werden, hat Parker lange Arbeitstage. Denn der Weg bis zur bevorstehenden Eröffnung war nicht einfach. Da im ehemaligen Elektrogeschäft Ehinger noch nie Gastronomie war, musste Parker eine neue Konzession beantragen.

Die Hürden dafür waren enorm groß: Brandschutz, Elektrik, Toilette, Küche, Inneneinrichtung - "das war alles ein Haufen Arbeit und hat auch extrem viel Geld gekostet", erzählt Parker. Doch durch Eigenleistung und die Unterstützung von Freunden war es machbar.

Mitterlweile sind 80 Prozent des Umbaus bewältigt. Bis zur Eröffnung müssen noch die Toiletten fertiggestellt und die Kücheneinrichtung aufgebaut werden. Und natürlich kommt zum Schluss noch der Feinschliff für den Innenraum des neuen Cafés.

Im Inneren erwartet die Gäste industrieller Charme

Wenn alles fertig ist, erwartet die Gäste ein Café mit einem laut Parker "industriellen Charme, das es in Balingen so noch nicht gibt". Dazu gehören ein Stehtisch, der aus zwei alten Straßenlaternen gebaut ist, und eine Sitztreppe, auf die sich Pärchen zurückziehen können. "Eben ein bisschen anders als üblich", sagt Parker.

Und das Konzept? Geplant ist, dass es zwischen 11 und 15.30 Uhr warmes Essen (Pizza und vielleicht auch Wraps) sowie Salate gibt. "Meine Karte wird nicht groß, aber dafür qualitativ hochwertig", verspricht Parker. Selbstverständlich hat er auch an die Familien gedacht: Es gibt Slush-Eis - eine Art Wassereis - und ein paar weitere Eissorten sowie Kaffee und Kuchen. Und das kann sich der Neu-Gastronom gut vorstellen: "Wenn die Kinder am Wasserspiel spielen, dann können die Eltern in Ruhe bei mir einen Kaffee trinken."

Eröffnung ist zum WM-Finale geplant

Parker hofft auf einen guten Start seines neuen Cafés und ist optimistisch: "Das Ding muss einfach laufen". Die Eröffnung ist zum WM-Finale geplant. Die Balinger dürfen sich nicht nur auf eine Live-Band freuen, sondern auch auf bekannte Fußballer. Parker hat nämlich viele Ex-Kicker eingeladen, darunter Krassimir Balakov und Mauricio Gaudino.

Und auch sonst wird am Hinteren Kirchplatz noch fleißig gearbeitet. Die Fußgängerzone bekommt ihren letzten Schliff und ist vor dem Wasserspiel derzeit gesperrt. Die Arbeiten sollen bis Mitte Juli fertig sein. Die Stadt will den neuen Platz am Donnerstag, 2. August, offiziell einweihen.

Bis dahin wird die Rossmann-Filiale noch nicht fertig sein. Die etwa 790 Quadratmeter große Gewerbefläche im Erdgeschoss wird erst im Oktober übergeben. Die Drogeriemarktkette eröffnet dann ihre zweite Filiale in der Balinger Innenstadt. Bis Ende des Jahres sollen zudem die 14 Wohnungen mit Größen zwischen 64 und 108 Quadretmetern in den Obergeschossen bezugsfertig sein.