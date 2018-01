Balingen Neues Angebot bei Lochenzwergen

Der Tag der offenen Tür findet am Samstag von 14 bis 17 Uhr in den Räumen in der Stollenau statt. Gegen 15 Uhr werden die Kinder singen und tanzen. Oberbürgermeister Helmut Reitemann und Ortsvorsteher Wolfgang Schneider haben ihr Kommen zugesagt. Die Besucher können den Kindergarten und eine Präsentation über die neue Konzeption in Augenschein nehmen. Für Bewirtung vor dem Gebäude ist gesorgt. Einen "Plan B" gibt es für schlechtes Wetter.