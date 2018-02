Balingen Neuer Wohnraum mit neuen Möglichkeiten

Balingen. Von der Idee bis zur Unterzeichnung sind mittlerweile drei Jahre vergangen. In dem Wohnprojekt sind 28 Wohnungen mit einem überdachten Innenhof und Gemeinschaftsräumen geplant. Derzeit sind noch zehn Wohnungen, vor allem für Familien und jüngere Paare, zu vergeben. Baubeginn wird voraussichtlich im kommenden Sommer sein.

Eine Gesellschaft zu gründen, an der jeder, entsprechend seiner zu beziehenden Wohnung, einen bestimmten Kapitalanteil zeichnet und gleichzeitig Mieter ist, ist für Wohnprojekte außergewöhnlich. In der Regel sind es Baugemeinschaften, die zwar gemeinsam bauen, aber in der jeder sein Wohnungseigentum besitzt. Und auch jeder ist für die Finanzierung seiner Wohnung selbst verantwortlich und im Grundbuch eingetragen.

Der Charme einer GmbH & Co. KG liegt in der Möglichkeit, die Finanzierung über die Kommanditgesellschaft gemeinsam abzuwickeln, auch hier entsprechend der Wohnungsgröße und des über die Kapitaleinlage hinausgehenden Kapitalbedarfs. Des Weiteren besteht die Möglichkeit, bei Bedarf Wohnungen zu tauschen, sich zu verkleinern oder zu vergrößern. Die Kapitalanteile können verkauft und vererbt werden nach vertraglich festgelegten Bedingungen.