Umgestaltung geplant Neuer Bahnhofsvorplatz in Balingen fast ein Schnäppchen

Balingen - Den Mitgliedern des Technischen Ausschusses des Gemeinderats lagen am Mittwochabend die Zahlen für das Großvorhaben auf dem Tisch – und die sind erfreulich: Gingen die Planer des Berliner Büros Holzwarth beim Baubeschluss im September vergangenen Jahres von Kosten in Höhe von 2,7 Millionen Euro aus, so sind es nun tatsächlich rund 800 000 Euro weniger. Der Auftrag für die eigentliche Platzgestaltung und den damit verbundenen Neubau der Bahnhofstraße soll an das Ravensburger Unternehmen Friedrich Storz Verkehrswegebau gehen (rund 1,7 Millionen Euro); dazu kommen Kosten im Zusammenhang mit der Neuverlegung von Kanälen und Leitungen im Auftrag der Stadtwerke..