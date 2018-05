Balingen Neuer Termin und einige neue Ideen

Schulblasorchester und Big Bands sind am Samstag, 16. Juni, an der Reihe. Auch sie kommen in den Genuss der Workshops mit Mitgliedern des Heeresmusikkorps, das an allen drei Tagen in Balingen ist, ebenso alle anderen Jugendlichen von Musikvereinen im Blasmusik-Kreisverband Zollern­alb, einem der Kooperationspartner der Veranstaltung. Die anderen sind der Instrumentenhersteller Yamaha und die Stadt Balingen. Schirmherr von "Bw Musix" ist Landrat Günther-Martin Pauli. Sponsoren sind die Reinhold-Beitlich-Stiftung und die Oberschwäbischen Elektrizitätswerke (OEW).