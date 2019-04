Balingen Neuer Real-Markt öffnet Ende Juli

Den aktuellen Zeitplan für die Eröffnung sowie Details zum neuen Markt stellten die Real-Leute Ralf Griesser, Martin Laue und Markus Jablonski sowie Joachim Feyrer und Catrin Meiser-Feyrer für die Gebäudeeigentümergesellschaft FSP am Donnerstag vor. Die Sanierungsarbeiten an der Immobilie liegen demnach im Plan, bereits Anfang Juni werden sie an Real übergeben. Erstmals dort einkaufen kann man dann am Donnerstag, 25. Juli.

Der Markt präsentiert sich nicht nur von außen in einem völlig neuen Gewand. Mehrere Millionen Euro investiert FSP in die Modernisierung des 38 Jahre alten Gebäudes; es wurde komplett entkernt und wird nun unter anderem energetisch auf den neuesten Stand gebracht und künftig dank Wärmerückgewinnung komplett ohne fossile Brennstoffe auskommen. Unter Volldampf laufen derzeit auch die Arbeiten vor dem Gebäude: Schwere Baumaschinen sind dort im Einsatz, es entsteht der neue Parkplatz.

Spannend wird es künftig für Kunden innendrin: Statt wie bisher getrennt in den beiden früheren Märkten findet man ein breites Sortiment auf einer Verkaufsfläche von 3300 Quadratmetern – neben frischen und haltbaren Lebensmitteln etwa auch Haushaltswaren, Spiele und Elektroartikel. "Die gesamte Bandbreite eines SB-Warenhauses", sagt Martin Laue.