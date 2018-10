Balingen Neuer Prozess um illegale Müllentsorgung

Hechingen/Balingen. Vor dem Hechinger Amtsgericht sind erneut zwei Männer angeklagt, denen vorgeworfen wird, als Kanal- und Umwelt-Service-Firma Fäkalien sowie Öl und Fett illegal in die Kanalisation verklappt und umweltgefährdende Stoffe ungenügend gelagert haben. Dadurch sollen sie nicht nur die Umwelt massiv geschädigt, sondern sich auch noch zigtausende Euro ergaunert haben – strafbar als Betrug.

Laut Anklage sollen die Männer als Geschäftsführer sowie als Angestellter der in Balingen und Bisingen ansässigen Firma in mehr als 200 Fällen Fäkalien und Fettabscheiderinhalte an verschiedenen Orten – etwa in Randegg, Singen, Gottmadingen, nahe Donaueschingen und in Böhringen – einfach in die öffentliche Kanalisation abgepumpt zu haben. Laut Staatsanwaltschaft handelte es sich zumeist um Mengen bis etwa zehn Kubikmeter.

Zudem sollen sie in Bisingen im Gewerbegebiet Hinter Stöck einen Lagerplatz unterhalten haben, auf dem sie im Juni 2015 rund 18 Kubikmeter ölhaltige Abfälle über die Entwässerungsrinne in den dort vorhandenen, dafür jedoch laut Anklageschrift nicht zugelassenen und nicht geeigneten Ölabscheider verbrachten. Die Folge: Die ölhaltige Flüssigkeit gelangte in die Kanalisation und floss in die Bisinger Kläranlage sowie ins Regenüberlaufbecken "Im Kloster".