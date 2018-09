Balingen Neuer Pfarrer freut sich auf Arbeit

Balingen-Endingen. Seit 1. September ist Brändl offiziell im Dienst, und noch sieht das Pfarrbüro etwas leer aus. Die Wohnräume im Pfarrhaus sollen noch hergerichtet werden, dann steht der Umzug von Birgit und Martin Brändl vom Mössinger Stadtteil Bästenhardt nach Endingen an. Wer von den vier Kindern des Ehepaares mit den Eltern einziehen werde, stehe noch nicht fest, so Brändl.

Endingen ist ihm nicht unbekannt – dort war er schon Referent und ist befreundet mit dem früheren Pfarrer Hansjörg Dinkel. Brändl studierte evangelische Theologie in Tübingen, Erlangen und Basel, außerdem Sportwissenschaft in Tübingen. 14 Jahre lang, von 1998 bis 2012, war er Pfarrer in Mössingen-Belsen und übernahm dann die Projektpfarrstelle "Neue Aufbrüche" der evangelischen Landeskirche. Dabei ging es um Ansätze, wie die Kirche besser zu den Menschen in deren Lebenswirklichkeit kommt – mit neuartigen Gemeindestrukturen und ungewöhnlichen Orten für eine Kirche. Brändl hat in diesem Rahmen auch Mitarbeiter von Autobahnkirchen und -kapellen begleitet und unterstützt. Er ist im Vorstand des Netzwerks "Fresh X", dem neben der evangelischen Landeskirche auch die katholische Diözese Rottenburg-Stuttgart, die evangelisch-methodistische Kirche und mehrere kirchliche Verbände angehören.

Nun wendet sich Martin Brändl wieder der Gemeindearbeit zu und freut sich darauf. Den Endingern bescheinigt er Innovationsfreude in Sachen Gottesdienste. Mit den Gemeindegliedern zusammen will er neue Ideen entwickeln und umsetzen, wie man die Menschen am Ort besser erreichen kann.