20 neue Teilnehmer haben bei den Balinger Sunshine Dancern nun mit dem Tanzen begonnen. Immer dienstags ab 19.30 Uhr werden im Gymnastikraum der Längenfeldturnhalle unter der Leitung von Willi Eimann Tänze einstudiert. Mit "Bella Ciao", "Speak to the Sky", "Rock’n’Roll" sowie "Boat to Liverpool" entsteht ein kleines Programm. Den Körper und Geist fit halten und durch das gemeinsame Tanzerlebnis Freude und Spaß zu haben, das zeichnet den Verein aus. Weitere interessierte Neueinsteiger sind willkommen. Die Gruppe der Fortgeschrittenen schwingt immer am Donnertagabend ab 20 Uhr das Tanzbein. Foto: Privat