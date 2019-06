Balingen Neue Stadträte erhalten mehr Geld

Dass die Entschädigungssätze angehoben werden sollen, war ein Wunsch des Gremiums. OB Reitemann sagte am Dienstag, dem stehe man aufgeschlossen gegenüber. Dietmar Foth (FDP) wies darauf hin, dass die Höhe der Sätze aktuell mit jener aus dem Jahr 2000 identisch sei. Allerdings wurden sie zwischendurch in Zeiten der Finanzkrise zwei Mal gekürzt. Es sei nur recht und billig, so Foth, auch mit Blick auf den in den vergangenen rund 20 Jahren eingetretenen Kaufkraftverlust, dass Kommunalpolitiker wieder ein bisschen mehr Geld erhalten.

Foth regte zudem an, darüber nachzudenken, statt Sätzen, die sich an der Dauer der Sitzungen orientieren, über Pauschalbeträge nachzudenken. Das wäre eine deutliche Vereinfachung, könnte allerdings vielleicht auch, gab Foth zu bedenken, zu Ungerechtigkeiten führen: Jeder Kommunalpolitiker erhielte für Sitzungen dadurch künftig gleich viel Geld – ganz egal, wie lange Sitzungen dauern. Im Gemeinderat können diese sich gerne mal über Stunden hinziehen, während Ausschüsse oder Ortschaftsräte häufiger recht flott vorbei sind. Werner Jessen (Freie Wähler) regte einen Vergleich der Sitzungsdauern der verschiedenen Gremien an, um einen Überblick zu bekommen.

Auch einem solchen grundsätzlichen Wechsel steht OB Reitemann offen gegenüber. Dies würde, sagte er, eine deutliche Erleichterung bedeuten: Bisher muss für jeden Stadt- und jeden Ortschaftsrat einzeln und penibel die Sitzungszeit erfasst werden.