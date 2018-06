Balingen "Neue Mitte" – einfach wunderbar

Die Verkehrsberuhigung des zentralen Bereichs der Innenstadt und die damit verbundene Verkehrsverlagerung – sehen Sie darin ein mögliches Erfolgsmodell auch für andere Städte? Und warum, glauben Sie, hat das in Balingen so gut funktioniert?

Wenn Sie auch in andere Städte schauen, so haben auch dort Plätze mit entsprechender Aufenthaltsqualität immer eine große Bedeutung mit entsprechend hoher Frequenz. Wenn diese Plätze dann auch noch an zentraler Stelle der Stadt sind, wie der Marktplatz in Balingen, so prägen diese Bereiche auch immer das Gesicht einer Stadt. Die Gestaltung von zentralen Plätzen hat damit immer eine große Bedeutung für eine Stadt, insofern ist der Marktplatz von Balingen ein absolutes Erfolgsmodell, das durchaus auch Muster für andere Städte sein kann. Wobei jede Stadt aber ihr eigenes Stadtbild entwickeln und prägen muss, bei dem die örtlichen Gegebenheiten zu berücksichtigen sind. In Balingen ist der große Erfolg der "Neuen Mitte" deshalb vor allem darauf zurückzuführen, dass es gelungen ist, die Neugestaltung der Innenstadt sehr gut auf die örtlichen Gegebenheiten und Anforderungen abzustimmen. Zudem hat man von Anfang an großen Wert darauf gelegt, den Marktplatz mit Veranstaltungen und Märkten stark zu beleben.

Mit der Neugestaltung des Hinteren Kirchplatzes wird die "Neue Mitte" nun eine runde Sache, die Fußgängerzone wird einmal rund um die Stadtkirche geführt. Ist sie damit abgeschlossen – oder könnte der verkehrsberuhigte Bereich in der Balinger Innenstadt noch weiter vergrößert werden?

Mit der Neugestaltung des Kirchplatzes an der Westseite der Stadtkirche wird der zentrale Bereich in der Innenstadt abgeschlossen. Nun steht die Stadtkirche nicht mehr am Marktplatz, sondern mitten auf dem zentralen Platz der Stadt, mit dem Marktplatz auf der Ost- und dem Kirchplatz auf der Westseite. Uns war es sehr wichtig, dass auch der Kirchplatz auf der Westseite ein Bereich mit hoher Aufenthaltsqualität und von Bürgern und Besuchern gerne angenommen wird, insbesondere auch von Kindern und Jugendlichen. Dies ist offensichtlich gelungen, wie die Besucherfrequenz in den letzten Wochen, seit das Wasserspiel in Betrieb ist, zeigt. Eine weitere Ausdehnung der Fußgängerzone ist unsererseits derzeit nicht angedacht. Als die Fußgängerzone eingerichtet wurde, hat man großen Wert darauf gelegt, dass Besucher auch mit dem Auto in die Innenstadt kommen und dort auch einkaufsnah parken können. Denn der Großteil der Besucher kommt aus dem ländlichen Bereich im unmittelbaren Umland, die in der Regel keine Möglichkeit haben, mit dem öffentlichen Personennahverkehr nach Balingen zu kommen. Sie sind einfach auf das Auto angewiesen. Deshalb hat man sich im Gemeinderat gerade in der letzten Sitzung mit klarer Mehrheit wiederum dafür ausgesprochen, in Balingen keine Parkgebühren zu erheben. Dementsprechend muss dann aber auch ein entsprechendes Parkplatzangebot vorhanden sein.

Der Geburtstag 20 Jahre Neue Mitte Balingen sowie der neugestaltete Hintere Kirchplatz werden Anfang August groß gefeiert. Am Donnerstag, 2. August, steht die offizielle Einweihung des Kirchplatzes an; über das darauf folgende Wochenende gibt es auf dem Marktplatz einige Aktionen.