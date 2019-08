Balingen Neue HBW-Halle: Land greift Ball auf

Der Hallenneubau rücke damit in "greifbare Nähe", teilten die CDU-Landtagsabgeordnete und Wirtschaftsministerin Nicole Hoffmeister-Kraut, HBW-Geschäftsführer Wolfgang Strobel, Oberbürgermeister Helmut Reitemann und Landrat Günther-Martin Pauli in einer gemeinsamen Mitteilung am Mittwoch mit. Definitiv entschieden sei zwar noch nichts, es gebe allerdings "positve Anzeichen" für die Balinger Handballer, so Hoffmeister-Kraut. Sie setze sich auch gemeinsam mit ihren Landtags-Kollegen Karl-Wilhelm Röhm (Hechingen-Münsingen) und Stefan Teufel (Rottweil) aus den Nachbarwahlkreise für dieses Projekt ein.

Unterstützung vor Ort

So habe es innerhalb der Fraktionen im Landtag bereits erste Gespräche zu dem möglichen Sonderförderprogramm für Sportstätten mit überregionaler Bedeutung gegeben. Endgültig darüber entschieden, ob dieses kommt, wird im Rahmen der Beratungen für den Doppelhaushalt 2020/21 in den nächsten Monaten. Der HBW um Geschäftsführer Strobel hat das Projekt im vergangenen Jahr der zuständigen Kultusministerin Susanne Eisenmann (CDU) in Stuttgart vorgestellt. Diese Gespräche hätten "Hoffnung gemacht", so Strobel. Bestätige sich diese in den Haushaltsberatungen, werde der HBW zügig in die konkrete Planung einsteigen.