Balingen Neue Halle: HBW hält an Vorhaben fest

Dazu kommt, dass die SparkassenArena für den Bundesliga-Spielbetrieb von Beginn nicht so richtig tauglich gewesen ist, so dass ständige Improvisationen notwendig waren, um den Spielbetrieb zu bewerkstelligen. Bestes Beispiel: Der Hallenboden, der vor jedem Spiel eigens nach den Vorgaben der Liga immer wieder verlegt werden muss. Von einer neuen Arena verspricht sich der HBW auch bessere Trainingsmöglichkeiten für alle Mannschaften und insgesamt eine breitenwirksame Stärkung des Handballsports in der Region.

Sowohl der Balinger Gemeinderat wie auch der Kreistag des Zollernalbkreises hatten dem HBW im Herbst grundsätzlich Unterstützung für das Vorhaben signalisiert. Alleine kann der Club das Vorhaben nicht stemmen. Konkrete finanzielle Zusagen gaben die Gremien nicht. Eigentlich sollten diese auf Wunsch des HBW bis Januar erfolgen; bis dahin sollte der Club planerische Hausaufgaben erledigen, etwa was die Parkplatzsituation am angedachten Standort auf dem Balinger Messeparkplatz anbelangt.

An diesen Hausaufgaben arbeite man derzeit intensiv, sagt Hans Schreyeck. Ebenso laufen weitere Gespräche zu Finanzierungsmöglichkeiten. Wann das abgeschlossen ist, dazu wolle man sich nicht äußern: "Das wäre Spekulation und damit nicht seriös", so Schreyeck. Trotz der zeitlichen Verzögerung aber halte man am Ziel fest: der neuen Halle. "Mit Nachdruck", sagt Hans Schreyeck.