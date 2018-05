Balingen Neue Flüchtlingswelle

Referent ist Hans Hopf, der als kleiner Junge selbst Flucht und Vertreibung erleben musste. Der Vater war als Soldat im Krieg. Als Volksschullehrer, analytischer Kinder- und Jugendlichentherapeut, Heimleiter eines psychotherapeutischen Heims und später Ausbilder am C. G. Jung Institut in Stuttgart, Freiburg und Würzburg sowie als Autor von Fachbüchern hat er sich stets mit Kindern beschäftigt, die nicht immer auf der Sonnenseite des Lebens einen Platz gefunden haben.

In seinem Vortrag will Hans Hopf auf die Situation der Flüchtlingskinder von damals und heute eingehen. Er weiß, wie viele Menschen, vor allem die Älteren, betroffen sind. Aber nicht nur die, auch die zweite Nachkriegsgeneration, ja sogar oft noch die dritte Generation seien betroffen, sie litten immer noch unter den Folgen des Kriegs.

Und nun schwemme eine neue Flüchtlingswelle ins Land. Hopf will nicht wirklich auf die therapeutische Situation von heute eingehen, dafür aber um so tiefer auf die politische. Die Herausforderungen seien eher gesellschaftlicher, kultureller und sozialer Art, und es seien die Flüchtlinge, die die Veränderung heraufbeschwörten.