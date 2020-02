Balingen Neue Fachschule für Textiltechnik geplant

Balingen - Eine neue Fachschule für Technik in der Fachrichtung Textiltechnik soll an der Philipp-Matthäus-Hahn-Schule in Balingen eingerichtet werden. Sie ist Thema im Schul-, Kultur- und Sozialausschuss des Kreistags am Montag, am 10. Februar, ab 18 Uhr im Landratsamt.