Balingen Neue Band spielt auf

Balingen. Die Band "Met in June" ist in nächster Zeit bei drei Auftritten in der Region zu hören. Sie spielen Konzerte am Samstag, 17. November, ab 21 Uhr im Doppeldecker Balingen, am Samstag, 15. Dezember, um 18 Uhr in der evangelischen Kirche Haigerloch und am Sonntag, 16. Dezember, um 15.30 Uhr auf dem Christkindlesmarkt in Haigerloch.