Balingen "Neubau hat nicht Dimensionen von Aviona"

Mehr noch: Die Leitungsrohre seien marode, Sanierung und Umbau des ehemaligen Krankenhauses wären unverhältnismäßig teuer. Auf dem ehemaligen Aviona-Areal habe man ein schönes Grundstück, eine Begegnungsstätte sei vorgesehen, zudem eine Außenstelle der Stadtjugendpflege: "Die Beaufsichtigung erfolgt durch Anwesenheit." Das Beste daran: Der Landkreis werde das Haus voraussichtlich gar nicht bauen. Geplant sei, Investoren zu finden, die das Haus bauen und dem Landkreis für zehn Jahre zur Verfügung stellen: "So können wir unseren Kreishaushalt schonen und uns einmieten. Es ist die richtige Lösung, es wird ’ne klasse Anlage." Sollte alles nach Plan verlaufen, könnte die Vergabe im Oktober erfolgen. Wohlgemerkt: Nicht die Vergabe des Bauauftrags, sondern die Vergabe an den Investor.

Insgesamt begrüße er das Vorgehen, sagte FWV-Kreisrat Werner Beck. Er verband das Lob aber mit der Bitte, in Zukunft zuerst den Hechinger Gemeinderat zu informieren und beraten zu lassen. Der Gemeinderat habe in diesem Fall aus den Zeitungen erfahren, dass der Kreistagsausschuss über die geplante Sammelunterkunft in der Runkellenstraße beraten werde.

Noch sei ja nichts beschlossen, konterte der Landrat: "Wir geben nur Signale, wo es hingehen könnte, es war eine Grobvorstellung der Ideen."