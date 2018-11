Balingen Neu bauen, kaufen, sanieren oder mieten?

Balingen. An beiden Tagen war ein Parkplatz an der Stadthalle nur schwer zu bekommen, die Besucher gaben sich buchstäblich die Klinke in die Hand. Dementsprechend zufrieden zeigten sich die Messeveranstalter Martin Kiesling und Stefan Rimmele vom Allgäu Event-Zentrum. Was die Besucherzahlen angehe, sei es in diesem Jahr sogar noch etwas besser als in den vergangenen Jahren, sagte Kiesling. Die Immobilienmesse habe sich etabliert, sie sei auch bei den Ausstellern sehr gefragt. Die Besucher würden mit gezielten Fragen kommen, sich für ein ganz spezielles Thema interessieren, etwa für altersgerechtes Wohnen oder ein neues Einfamilienhaus. Häufig komme es vor, dass Kontakte zu einzelnen Ausstellern geknüpft würden und tatsächlich gebaut, gekauft oder finanziert werde: "Die Aussteller sind zufrieden."

Vorträge und Podiumsgespräche zu Fallstricken beim Immobilienkauf oder Stolpersteinen und aktuellen Anforderungen beim Neubau, zu Fristen und Vorschriften, zu Baufinanzierung und Immobilienwert, zu Fördermöglichkeiten und neuem Baukindergeld, zu Fotovoltaik zum Nulltarif, zu aktuellen Batteriespeichersystemen und zu aktuellen Heizsystemen ergänzten das Angebot an den Ständen.

Großes Thema war in diesem Jahr auch die Sicherheit und der Einbruchschutz: Unter dem Motto "Kaum gebaut – schon beklaut" gab es im Infotruck der Polizei nützliche Tipps, und Kriminalhauptkommissar Lothar Rieger von der Kriminalpolizeilichen Beratungsstelle Balingen informierte auf dem Podium zusammen mit dem Geschäftsführer von Sülzle Sicherheitstechnik, Jörg Merkle, und dem Fachberater für Gebäudesicherheit Marcel Konz, was ein sicheres Gebäude ausmacht und was bei neuen Fenstern und Türen zu beachten ist.