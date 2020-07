Balingen Netto in Weilstetten noch nicht vom Tisch

Noch andere Standorte in Weilstetten möglich?

Ebenfalls ein Thema in diesem Zusammenhang werde laut Schneider in der Ortschaftsratssitzung der Antrag der SPD sein, zu prüfen, ob in Weilstetten möglicherweise noch andere Standorte für den dringend gewünschten Nahversorger als das Zentrum Grauenstein in Frage kommen. Die SPD hatte außerdem gefordert, die Weilstettener in Sachen Nahversorgung umfassend zu beteiligen.