Balingen "Negativschätze aus unserer Vergangenheit"

Balingen. "Der Vortrag ist der Auftakt zu regelmäßigen geschichtlichen Vorträgen aus der Region in der Zehntscheuer", erklärte die Balinger Stadtarchivarin Yvonne Arras. Danach gab Michael Walther vom Arbeitskreises Wüste einen kurzen Überblick über das Schieferölwerk "Wüste-Werk 3", mit dessen Bau 1944 begonnen worden war. Das Schiefergestein sollte im Tagebau abgebaut werden, um daraus im Schwelverfahren Öl zu gewinnen. Für den Aufbau der Anlage wurden Häftlinge des KZ Bisingen eingesetzt – bis zu 400 arbeiteten dort.

"Nach einem Umlegungsbeschluss des Gemeinderats wurde das Gebiet 1948 zur landwirtschaftlichen Nutzung freigegeben. Zwei Jahre später wurden im Rahmen der Entwüstung die Gebäude aus dem Engstlatter Ried beseitigt", erklärte Karl Kleinbach, Mitglied des Arbeitskreises Wüste und des Gedenkstättenvereins KZ Bisingen. Im August 2015 legte der Landwirt Ruben Jenter mit seinem Bagger Fundamente des "Wüste-Werks 3" frei. Seitdem sammelt und dokumentiert Kleinbach die dortigen Pflugfunde. "Am Anfang war die Suche wild, aber je länger sie stattfindet, um so präziser wird sie, da ich weiß, an welchen Stellen besonders viel zu finden ist. Jeder Fund wird mit GPS verdatet und fotografiert, so dass ich mit der Zeit zu einer gigantischen Sammlung an Fotos gekommen bin. Es werden unterschiedliche Gegenstände gefunden, manche sind leicht zuzuordnen, manche irritieren anfangs", meinte Kleinbach.

Besonders fündig wurde er auf einem ehemaligen Betriebsgelände, wo er zahlreiche Verschlüsse, Schlösser und Scharniere gefunden hat. Außerdem hat er zahlreiche Gleisnägel und Schwellenverbindungen für Schienen entdeckt. "Gerade mit der Beschäftigung mit den Gleisnägeln wird klar, was für ein bizarres Unternehmen das Werk war", zeigte sich Kleinbach nachdenklich.