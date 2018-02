Balingen Nächtliches Parkchaos sorgt für Unmut

Ein weiteres Ärgernis für viele Anwohner und Spaziergänger: die Geruchsbelästigung durch die Wasserpfeifen, die es im hinteren Teil der Gastronomie in einem separaten Bereich gebe. Der Eigentümer der Immobilie ist nun gehalten, in den kommenden zwei bis drei Wochen die Fenster in diesem Raum dahingehend nachzurüsten, dass sie nur vom Personal geöffnet werden können, so der OB. "Denn während des Betriebs müssen die Fenster geschlossen bleiben", betonte Reitemann. Für den Abzug sorge die installierte Lüftungsanlage, welche die verbrauchte Luft über das Dach abgebe: "Wir prüfen noch nach, ob hier vielleicht nachjustiert werden muss."