Balingen Nächtlicher Dachstuhlbrand fordert Feuerwehr

Balingen - Die Balinger Feuerwehrleute haben eine lange Nacht hinter sich. Nach einem Dachstuhlbrand am späten Donnerstagabend in dem Gebäude der Praxen von Margrit Weinmann-Mayer und Reinhardt Mayer an der Filserstraße 25 zogen sich die Nachlöscharbeiten noch bis in die frühen Morgenstunden des Freitag hin.