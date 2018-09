Balingen Nachwuchs ist starke Truppe

Gefeiert wird das Jubiläum am am Samstag und Sonntag, 15. und 16. September, Am Samstag e die Abnahme der Jugendflamme, dazu stehen um 14 Uhr die Hauptübung bei den Stadtwerken sowie bei einer Feuerwehrolympiade auf dem Endinger Sportplatz bunte Spiele auf dem Programm. Der Festakt beginnt am Samstag um 16 Uhr in der Endinger Turnhalle. Am Sonntag geht es mit einem bunten Programm weiter. Rund 100 Kinder und Jugendliche in vier Jugend- und einer Kinderabteilung sind bei der Balinger Feuerwehr registriert.

Die erste Jugendabteilung wurde 1988 in der Kernstadt gegründet, es folgten Frommern, Weilstetten und Endingen sowie die Kindergruppe. In der Kinderfeuerwehr können Jungs und Mädels ab einem Alter von sechs Jahren mitmachen, Mitglied der Jugendwehr kann sein, wer mindestens zehn Jahre alt ist. Ab 17 kann man bei der Aktiven Wehr mittrainieren, ab 18 ist man, bestandenen Prüfungen vorausgesetzt, einsatzbereit.