Balingen "Nachtschwärmer" ersetzen "RufBus"

Zum dritten Mal legt das Verkehrsamt dem Kreistag am Montag, 22. Oktober, 18 Uhr, einen Erfahrungsbericht zum RufBus vor. Daraus geht hervor: Das Angebot wird in Albstadt und Balingen gut angenommen, in Hechingen gar nicht. Darauf reagiert die Verwaltung jetzt.