Balingen Nachbar gibt entscheidenden Tipp

Balingen. Spätestens seit 2019 hat ein heute 35-Jähriger in Frommern einen florierenden Handel mit so genannten Kräutermischungen betrieben, ein verharmlosender Name für Mischungen, die den selben Wirkstoff wie Marihuana enthalten. Die hat er sich kiloweise im Internet bestellt, per Paketbote nach Hause liefern lassen und dann gewinnbringen verkauft.