Balingen Nach vermeintlichem Übergriff: Muss Joggerin Polizeieinsatz bezahlen?

Balingen - Nach dem Aufkommen begründeter Zweifel der Ermittler an der Aussage einer 28-jährigen Frau, die am Sonntag, 9. September, nahe Heselwangen Opfer eines sexuellen Übergriffs geworden sein will, muss die Frau nun ihrerseits möglicherweise Konsequenzen fürchten. Die Verärgerung über die mutmaßliche Falschaussage ist groß.