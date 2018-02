Balingen Nach Eklat: Peter Seifert freut sich über Unterstützung

"Das ist für mich ein ganz gewaltiger Rückenwind", freut sich Seifert über die Aufmunterungen und Zustimmung, die er nicht nur im Bahnhof, sondern vor allem über Facebook erhalten habe. Ganz im Gegensatz zu seinen Kollegen in der Grünen-Fraktion, die eine "Nichtreaktion" gezeigt hätten. Er habe sie angeschaut, nachdem ihm der Oberbürgermeister das Wort entzogen hatte, "doch da kam nichts". Anders auf der Facebookseite Schwarzwälder Bote Balingen. Da schreibt Klaus J.: "Ich stehe voller Überzeugung hinter Peter Seifert! Traurig genug, mitzuverfolgen, wie eine Gesellschaft moralisch verkommt, weil nur wenige den Mut haben, klare Worte zu sprechen und klare Konsequenzen durchzuziehen." Stefan L. hält fest: "Das hat nichts mit Anstand zu tun! Nur mit solchen Methoden werden politische Gegner ruhig gestellt." Und Stefan H. ist der Meinung, dass Balingen immer mehr verkommt: "Aber wie man sieht, juckt es den OB und manch einen Stadt- und Gemeinderat nicht wirklich." Uli S. rät: "Wenn sie nicht mehr weiter wissen, beleidigen sie dich. Herr Seifert, lassen Sie sich nicht den Mund verbieten, wir haben immer noch Meinungsfreiheit."

Peter Seifert will sich nicht davon abbringen lassen, weiterhin über gesellschaftliche Probleme in Balingen zu reden. Denn diese würden nicht gelöst, wenn man sie verschweigt. Daher hält er an seinem Vorhaben fest, eine Podiumsdiskussion zu organisieren und auf diese Weise für einen "öffentlichen Dialog" zu sorgen. Er will hierzu einen Antrag in der nächsten Gemeinderatssitzung stellen, um den Bürgern "den Glauben an die Gestaltungsfähigkeit der Politik, die Wahrhaftigkeit und die Gleichbehandlung zurückzugeben".

Oberbürgermeister Helmut Reitemann wäre durchaus bereit, daran teilzunehmen, sollte die Podimsdiskussion stattfinden. Es gehe ja um die öffentliche Sicherheit, "und die betrifft die ganze Stadt. Und ich bin dafür verantwortlich", hält er auf unsere Anfrage hin fest.