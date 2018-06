Balingen Nach dem Baden eine Runde Boule

Balingen-Frommern. Mit einer Boule-Bahn soll der Freizeitwert am Frommerner Schiefersee weiter gesteigert werden. Darüber war sich der Frommerner Ortschaftsrat in seiner vergangenen Sitzung einig. An der Umsetzung des Vorhabens will das Gremium die Bewohner beteiligen.