Balingen Nach Chemieunfall: Lehrer und Schülern geht es wieder gut

Bereits am Mittwoch hat er seinen Teil zur musikalischen Umrahmung der Vernissage zur Ausstellung "Kunst Impuls Waldorf" im Landratsamt beigetragen. Die 21 Schulkinder, die am Dienstag vom Roten Kreuz direkt auf dem Schulgelände wegen Kreislaufproblemen infolge der Aufregung vorsorglich betreut wurden, sind am Mittwoch wieder in den Unterricht gegangen. In allen Klassen der Waldorfschule haben die Lehrer das Ereignis besprochen sowie Fragen der Kinder und Jugendlichen beantwortet.

Die Einsatzkräfte haben den Kindergarten- und Schulkindern laut der Waldorf-Geschäftsführerin Diana Späth ein großes Lob ausgesprochen: Bei der Evakuierung hätten sich diese vorbildlich verhalten und seien den Anweisungen von Feuerwehr und DRK genau gefolgt.

Nach dem Alarm wird das Gebäude geordnet geräumt