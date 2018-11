Balingen Nach Angriff: Hundehaltung untersagt

Balingen. Die Nachricht dürfte viele in Weilstetten beruhigen: Eine weitere Gefährdung durch "Smokey", so der Name des Kangals, wird es nicht mehr geben. Der Hund ist schon nicht mehr Weilstetten. Und bei den bisherigen Haltern dürfte er nach der Entscheidung des Ordnungsamts auch nicht mehr sein.

Attacke erfolgte mit großer Wucht – Maulkorb verrutscht

"Smokey" hatte im August den Australian Shepherd namens "Adonis" von Sascha Ilitsch attackiert. Dessen Frau und Tochter waren mit ihrem Hund auf Spaziergang in der Römerstraße, als es passierte. Der Kangal, der "Adonis" bereits 2017 angegriffen hatte, riss sich los und rannte auf den Australian Sheperd zu. "Der Kangal attackierte unseren Hund und hörte nicht mehr auf. Er griff mit solcher Wucht an, dass sogar der Maulkorb nach wenigen Sekunden weg war", so die Schilderung von Sascha Ilitsch im August gegenüber unserer Zeitung. Und weiter: Seine Frau habe sich nicht um "Adonis" kümmern können, sie habe Todesangst gehabt und allein auf die damals acht Monate alte Tochter geschaut, dass ihr nicht auch noch etwas geschieht, so Ilitsch. Die Halterin des Hundes versuchte vergeblich, den Kangal zu stoppen. Auch sie wurde bei dem Vorfall verletzt, als sie versuchte, die kämpfenden Vierbeiner zu trennen. Der Kangal-Halter sowie Sascha Ilitsch gerieten wegen des Vorfalls auch noch anein­ander.