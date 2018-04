Balingen Nach 100 Tagen ist klar: Sozialkaufhaus füllt große Lücke

Mehr als 800 Spender haben der Einrichtung seit dem Start im Januar Möbel zur Verfügung gestellt – was auf der anderen Seite bedeutet, dass die ehrenamtlichen Helfer rund 1000 Fahrten sowie annähernd 12 000 Kilometer mit dem Transporter absolviert haben, um diese abzuholen. 300 Kunden konnten bislang kostengünstig Einrichtungsgegenstände erwerben.

Die Kunden stammen aus dem Zollernalbkreis; sie müssen ihre Bedürftigkeit vor ihrem Einkauf auf unterschiedliche Art nachweisen, etwa durch den Tafel-Ausweis oder den Wohngeldbescheid. Selbst die geringen Preise für eine Sitzgruppe oder einen Tisch und vier Stühle bedeuten bei dem knappen Budget vieler Kunden eine große Investition. Aus diesem Grund werden nur zeitgemäße und sehr gut erhaltene Möbelstücke angenommen und nachgefragt. Zum Glück hat die große Mehrzahl der Möbelspender dies erkannt; nur wenige verwechseln nach Angaben der Organisatoren das Sozialkaufhaus mit einem Entrümpler oder einem Wohnungsauflöser.

Vor der Abholung werden die Möbelstücke begutachtet. Damit wird geprüft, ob sie für den Verkauf im Domiziel überhaupt in Frage kommen. In Frommern werden die Möbel dann für den Verkauf vorbereitet. Kunden sind angehalten, die Abholung und den Aufbau der Möbel selbst zu organisieren. In Ausnahmefällen liefern die Helfer gegen eine geringe Gebühr auch aus.