Erfolg für die Musiker des Frommerner Musikvereins: Beim Wertungsspiel in Gschwend haben sie unter der Leitung von Roland Rieger am Wochenende das Prädikat "mit sehr gutem Erfolg" erreicht. Unser Bild zeigt die Musikerinnen und Musiker gemeinsam mit den mitgereisten Fans. Mit den Stücken "Hobbits" sowie "The New Village" stellten sich die Musiker in der Oberstufe in der Kategorie Konzertmusik den Wertungsrichtern. Zurück in Frommern ging es mit Marschmusik zur Einkehr, sodass der Abend einen geselligen Ausklang fand. Foto: Nickel