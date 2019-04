Balingen Mutmaßlich rechtsradikaler Hooligan kämpft in Käfig

Für Feucht gelte, betont Leidecker, die Unschuldsvermutung: Er sei nicht vorbestraft, nicht angeklagt. Allerdings sei er einer der derzeit besten deutschen Mixed-Martial-Arts-Kämpfer. Zuletzt sei er in Brasilien um die Weltmeisterschaft angetreten. Ihm selbst und auch Peter Sobotta, der seit 15 Jahren in der MMA-Szene aktiv ist, sei Feucht noch nie negativ aufgefallen, sagt Leidecker.

Ihm sei durchaus bewusst, dass im MMA-Sport Akteure agieren, die "kritische Tendenzen" – etwa was politische Ansichten oder Kriminalität angehe – aufweisen und so der Reputation des Sports schaden könnten; dasselbe Problem finde man allerdings in nahezu allen Sportarten. Als Veranstalter distanziere man sich von solchen Akteuren konsequent.

Leidecker legt den Fokus auf den sportlichen Aspekt der Veranstaltung: Alle am Samstagabend angesetzten Matches seien sportliche Wettkämpfe, für die sich die Athleten ausschließlich sportlich qualifiziert hätten. In den Käfig würden in Balingen Kämpfer aus 25 Nationen steigen – das sei "mit Sicherheit bemerkenswert" und zeige, "wie wichtig uns Inklusion, Toleranz und der Gedanke sind, dass Sport über alle kulturellen und religiösen Grenzen verbindet". Leidecker: "Wir hoffen auf ein sportliches Fest."