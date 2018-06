D65 Musiker des Musikvereins Roßwangen haben unter der Leitung von Johannes Nikol beim Wertungsspiel in Kirchen nahe Ehingen in der Höchststufe die Bestnote und das zweitbeste Ergennis aller Orchester in dieser Kategorie erreicht. Nach der Rückkehr bereiteten die Roßwanger den Musikern einen herzlichen Empfang. Am Schulhaus gab’s einen Umtrunk. Die Glückwünsche des Blasmusikkreisverbands Zollernalb überbrachte Karl Edelmann. Foto: Hahn