Balingen Musikverein Frommern will Bläserklasse neues Leben einhauchen

Der Vorsitzende Sascha Laubengeiger fand, dass sich der Verein bei den verschiedenen Auftritten gut präsentiert habe, dass aber beim Probenbesuch noch eine Steigerung drin wäre. Zudem bemängelte er, dass bei den Arbeitseinsätzen immer die gleichen Mitglieder vor Ort seien. Laubengeiger gab auch einen Überblick über das Jahr 2019, in dem unter anderem ein Kirchenkonzert in der Dürrwangener Petruskirche im März, das Jugendkonzert im Mai, das Schulhoffest im Juli und das Heimatfest ebenfalls im Juli anstehen.

Bei den Wahlen wurden Sascha Laubengeiger als Vorsitzender, Lutz Gnoss als sein Stellvertreter, Geschäftsführerin Stefanie Steiner, Schriftführerin Cathrin Nickel, Kassenchef Manfred Kühn, die Kassenprüferinnen Stephanie Vinzenz und Anica Schuldner sowie die Vertreter der Aktiven und Passiven bestätigt.

Joachim Dietrich vom Blasmusik-Kreisverband ehrte Julian Haller mit der Ehrenmedaille in Silber für 20 Jahre Mitgliedschaft. Die Fördermedaille in Bronze für zehn Jahre Mitgliedschaft erhielt Lutz Gnoss. Die Ehrennadel in Silber für 20-jährige fördernde Mitgliedschaft wurde an Michael Steiner und Karin Weyreter verliehen, die Ehrennadel in Gold für 30 Jahre fördernde Mitgliedschaft ging an Gerhard Kugler.

Über die goldene Vereinsehrennadel für 40 Jahre fördernde Mitgliedschaft durfte sich Jürgen Narr freuen, die Ehrenurkunde für 60 Jahre fördernde Mitgliedschaft wurde Walter Etter senior und Hans Gomringer überreicht. Eine Glas-Stuatuette für 70 Jahre fördernde Mitgliedschaft empfing Rolf Faiß. Zum Ehrenmitglied wurde Joachim Herre ernannt.