Balingen Musiker wichtiger Baustein im Dorfleben

"Mit vereinten Kräften haben wir im vergangenen Jahr viel geschafft" – mit diesen Worten leitete der Vorsitzende Wolfgang Jenter die Versammlung ein und ging in einem Abriss auf das Vereinsgeschehen ein.

Das Jahr war geprägt von musikalischen Auftritten und geselligen Zusammenkünften; Wanderungen, Kameradschaftsabende und Ausflüge fügten sich ins Musikprogramm wie Frühjahrskonzert in Frommern, Vatertagsfest und viele Ehrenständchen ein. Erster Schwerpunkt war jedoch das Wertungsspiel in Gschwend, an dem die Musikanten unter Adrian Ullrich mit dem Prädikat "mit sehr gutem Erfolg" teilnahmen. Ein weiterer Höhepunkt schloss sich mit den 60-Jahr-Feierlichkeiten an, bei denen sich die Heselwanger in neuer Uniform vorstellten. Einen großen Auftritt hatten die Laiendarsteller des Musikvereins bei vier ausverkauften Theatervorstellungen, und sehr gefragt ist in Heselwangen bei Beerdigungen der Leichenchor. So ist der Musikverein mit Jugend- und Stammkapelle breit gefächert und ein wichtiger Baustein im dörflichen Leben.

Schriftführerin Sandra Henle ließ die Mitglieder an allen Geschehnissen detailliert teilhaben. Mit 77 aktiven Musikanten und 308 Gesamtmitgliedern ist der Musikverein eine stattliche Größe. Dirigent Adrian Ullrich zeigte sich mit seinen Musikanten in beiden Kapellen sehr zufrieden, wobei das gute Wertungsspielergebnis selbst seine Erwartungen übertraf und gemeinsam mit dem Jubiläumsfest die Musikanten in ihrer Leistung beflügelte. Den Erfolg teilte er gerne mit Vizedirigentin Diana Hofer.