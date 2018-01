Balingen Musiker haben neues Ehrenmitglied

Jugendleiter Felix Faiß betonte, die Bläserklasse in Kooperation des MV Frommern mit der Jugendmusikschule Balingen sowie dem Schulverbund Frommern habe an mehreren Auftritten teilgenommen.

Auch der Spielkreis und die Jugendkapelle habe die Jugendarbeit vorangebracht und bilde eine gute Basis für die Zukunft. Immer wieder würden die Instrumente des Blasorchesters vorgestellt, Kinder und Jugendliche seien willkommen, diese zu testen. Heiko Koch wurde in der Versammlung als Jugendleiter verabschiedet, Lukas Schlegel als zweiter Jugendleiter benannt.

Die Ehrennadel in Bronze für zehn Jahre Musizieren im Blasverband überreichte Ralf Merz an Ronja Schlegel. Für 20 Jahre wurden Mirjam Strobel, Rüdiger Merz und Michael Haller geehrt. Die Ehrennadel in Gold für 30 Jahre erhielten Romy Stingel, Stefanie Steiner sowie Jürgen Nickel. Seit 50 Jahren musizieren Wilhelm Haller und Willy Herter. Die Dirigentennadel in Silber für 15-jährige Tätigkeit wurde an Roland Rieger überreicht. Die Fördermedaille für zehnjährige Tätigkeit erhielt Vorsitzender Sascha Laubengeiger. Die Fördermedaille in Gold mit Diamant für 35-jährige Tätigkeit überreichte Merz an Kassierer Manfred Kühn. Die Fördermedaille für zehn- beziehungsweise 15-jährige Tätigkeit erhielten Fritz Beutter und Wolfang Fischer. Für 20 Jahre fördernde Mitgliedschaft wurden Elfriede Zimmermann und Christian Volz ausgezeichnet. Die Vereinsnadel in Gold erhielten nach 40 Jahren Mitgliedschaft Joachim Laubengeiger, Michael Leibfritz, Manfred Rieger, Luise Röcker und Elfriede Sauter.

Otto Schmidt wurde zum Ehrenmitglied ernannt. Die Ehrenurkunde für 60 Jahre wurde an Erich Kopp, Rudolf Krüger, Walter Pfeifer, Günther Rebholz sowie Werner Vögele überreicht. Eine Glasstatute für 70 Jahre Mitgliedschaft ging an Rudolf Bitzer, Senior.