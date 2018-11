Balingen "Musikantenstolz" erinnert an Mosch

Die heutigen Egerländer Komponisten, Arrangeure und Texter aus den Reihen des Ensembles führen die erfolgreiche Arbeit der Vorgängergeneration auch in Arrangement und Stil der neuen Stücke fort. "Wir sind stolz auf unsere große Orchestergeschichte", sagt Ernst Hutter und denkt dabei auch an die mehr als 800 Konzerte, die Ernst Hutter & Die Egerländer Musikanten nach dem Tod von Ernst Mosch gespielt haben, besonders an das Gastspiel in der weltberühmten Carnegie Hall in New York.