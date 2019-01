Balingen Musikalisches Mosaik auf hohem Niveau

Dann wechselte Christian J. Bonath von der Truhenorgel ans E-Piano und das Repertoire wieder in die Gegenwart: Mit der vom Chorleiter komponierten dreistimmigen Motette "God so loved the world" erklang ein Werk, bei dem nur die Soprani und Alti besetzt waren. Im anschließenden "Look at the World" von John Rutter gefiel der Gesamtchor durch eine lebendige Agogik, und beim unbegleiteten Mittelteil ließ das Dirigat Bonath den Chorklang spürbar aufblühen. Beim folgenden a cappella vorgetragenen "Locus iste" von Anton Bruckner beeindruckten die Sänger durch einen weichen Klang mit hellen Tonspitzen.

"Herr, wir trau’n auf deine Güte" wurde zum Schlusspunkt des Konzerts, und die Schlusszeile des Textes "danken freudig immerdar" zu einem berührenden Ausdruck der großen Sangesfreude, die die jungen Sänger und ihr künstlerischer Leiter ausstrahlten. Das Publikum dankte mit anhaltendem Applaus und Veranstalter Lüken mit Schokolade für die Sänger.