Balingen Musikalische Glanzlichter in der Dorfkirche

Den feierlichen, musikalischen Rahmen in der festlich geschmückten Kirche gestakteten Iván García mit seiner Konzert- und einer Barockgitarre, der Theorbe, sowie Megan Baddeley als Sopranistin. Besonders feierlich wurde es in der Kirche, als die Britin "Maria durch ein Dornwald ging" sang. Die beiden setzten die, wie Pfarrer Plog es passend ausdrückte, "musikalischen Glanzlichter" dieses Adventsgottesdienstes. Auf Initiative von Organistin Stefanie Köpfler-Bertels, erlebten die Gottesdienstbesucher ganz nebenbei deshalb ein eindrucksvolles Konzert, das mit der Suite in a-Moll von Robert de Visée, gespielt auf der Theorbe, begann.

Die an eine übergroße Mandoline erinnernde Theorbe war zur Barockzeit der Bass und sehr wichtig, da sie sowohl als Soloinstrument, als auch in Orchestern gespielt werden konnte. Die Musikhochschule Trossingen ist eine von vier Hochschulen in Deutschland, an der man das Theorbenspielen studieren kann. Iván García kam dazu extra aus Kolumbien nach Deutschland. Als Nicht-EU-Student trifft ihn die gegenwärtige Situation in besonderem Maße. Er muss die vollen Studiengebühren bezahlen und darüber hinaus für seinen eigenen Lebensunterhalt und den seiner Mutter, die in Bogotá lebt, sorgen. Und das bei sehr wenigen Möglichkeiten zum Konzertieren und Unterrichten von Musikschülern.